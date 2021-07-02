На Кубани невакцинированные россияне смогут привиться уже на курорте

Приезжающие в Краснодарский край отдыхающие, не имеющие сертификата о вакцинации от COVID-19, получат возможность сделать прививку прямо на месте. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, это можно будет сделать по месту отдыха после 1 августа в течение трех дней с момента прибытия.

Как сообщили «РИА Новости», при этом непривитым российским туристам для въезда в регион нужно будет иметь при себе ПЦР-тест. Это же касается людей с медицинским отводом от вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские лоукостеры могут отменить 50% рейсов в города Краснодарского края из-за невозможности соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции для экипажей.