Автомобиль подбил мотоциклиста на перекрестке Ветеранов и Танкиста Хрустицкого

ДТП на перекрестке пр. Ветеранов и ул. Танкиста Хрустицкого. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на перекрестке пр. Ветеранов и ул. Танкиста Хрустицкого. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого произошло ДТП. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и мотоцикл.

Дорожный инцидент случился поздним вечером в пятницу, 2 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Авария с мотоциклистом», — написал автор записи.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выполнял поворот, когда произошло столкновение с мотоциклистом. Транспортные средства оставлены посреди перекрестка. Машины отделались незначительными повреждениями.

Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели и реанимация прибыли к месту ДТП на перекрестке Луначарского и Художников.