Автомобиль подбил мотоциклиста на перекрестке Ветеранов и Танкиста Хрустицкого

На перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого произошло ДТП. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и мотоцикл.
Дорожный инцидент случился поздним вечером в пятницу, 2 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Авария с мотоциклистом», — написал автор записи.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выполнял поворот, когда произошло столкновение с мотоциклистом. Транспортные средства оставлены посреди перекрестка. Машины отделались незначительными повреждениями.
Информация о состоянии водителей не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели и реанимация прибыли к месту ДТП на перекрестке Луначарского и Художников.