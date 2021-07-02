Спасатели и реанимация прибыли к месту ДТП на перекрестке Луначарского и Художников

ДТП на перекрестке проспектов Луначарского и Художников. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на перекрестке проспектов Луначарского и Художников. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На перекрестке проспектов Луначарского и Художников произошло ДТП с двумя легковыми авто. К месту происшествия прибыли сотрудники реанимации, скорой помощи, полиции и МЧС.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 2 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, дорогу не смогли поделить водители автомобилей марок Toyota Camry и Kia Optima. На кадрах видно, что у одной из машин сильно смят капот. Машины столкнулись посреди перекрестка.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Русановской автомобиль улетел в кусты и снес светофор, избегая ДТП.