Спасатели и реанимация прибыли к месту ДТП на перекрестке Луначарского и Художников

Спасатели и реанимация прибыли к месту ДТП на перекрестке Луначарского и Художников
ДТП на перекрестке проспектов Луначарского и Художников. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На перекрестке проспектов Луначарского и Художников произошло ДТП с двумя легковыми авто. К месту происшествия прибыли сотрудники реанимации, скорой помощи, полиции и МЧС.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 2 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, дорогу не смогли поделить водители автомобилей марок Toyota Camry и Kia Optima. На кадрах видно, что у одной из машин сильно смят капот. Машины столкнулись посреди перекрестка.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Русановской автомобиль улетел в кусты и снес светофор, избегая ДТП.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Двое пострадали в
Двое пострадали в "огненном" ДТП под Петербургом
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автомобиль подбил мотоциклиста на перекрестке Ветеранов и Танкиста Хрустицкого
Камеры засняли лица похитителей смартфона в сервисном центре в Кудрово
Спасатели и реанимация прибыли к месту ДТП на перекрестке Луначарского и ...
Дым от пожара, охватившего строительные бытовки, окутал Мурино
Сосновый Бор будет столицей Ленобласти в 2023 году
На Русановской автомобиль улетел в кусты и снес светофор, избегая ДТП
На Кубани невакцинированные россияне смогут привиться уже на курорте
На перекрестке Благодатной и Московского произошло сразу два ДТП