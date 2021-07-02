Спасателям удалось потушить вспыхнувшие бытовки в Мурино

Спасателям удалось потушить вспыхнувшие бытовки в Мурино
Пожар в Мурино. Фото: Gazeta.SPb

Спасателям удалось потушить полыхающие бытовки в Мурино на Графской улице. С огнем боролись 16 сотрудников МЧС.

Возгорание случилось вечером пятницы, 2 июля. Согласно оперативным данным, ЧП произошло в бытовках. Огонь охватил площадь в 48 квадратных метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Ленобласти, сигнал о ЧП поступил в дежурную часть, после чего к месту происшествия оперативно выехали 16 спасателей на четырех спецмашинах.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар, охвативший бытовки в Мурино, достиг внушающих размеров. В соцсетях пользователи жаловались, что дым окутал близстоящие дома. Один из пользователей заметил дым от пожара во Всеволожске.

ГУ МЧС России по Ленобласти мурино пожар


 

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