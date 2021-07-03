Больше часа 17 спасателей тушили пожар на Садовой

В Петербурге в Колпинском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелся двухэтажный сарай.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 3 июля стало известно, что в Колпинском районе Северной столицы по Садовой улице дома 8 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 01:47 .

Оказалось, что сгорел двухэтажный каркасный обшитый металлом сарай размером 5х10 метров.

Возгорание получилось ликвидировать только через один час и 11 минут.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Информации о пострадавших в данный момент не поступало.

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