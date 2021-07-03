В Выборгском районе началась всероссийская Парусная регата

В Ленинградской области в Выборгском районе начались соревнования по парусному спорту «Кубок «Порт Приморск».
Так, в Приморске состязания пройдут в период со 2 по 6 июля.
Принять участие во всероссийских соревнованиях решились 130 человек. Многие из них приехали с самых отдаленных уголков России.
Вступить в борьбу за Кубок в заплывах на яхтах и парусных досках собираются представители Ленобласти, Петербурга, Московской, Псковской, Новгородской областей, Республики Башкортостан и Краснодарского края.
Отмечается, что в первый раз такие состязания стартовали в Приморске еще 13 лет назад, в 2008 году.
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