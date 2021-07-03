В Выборгском районе началась всероссийская Парусная регата

В Выборгском районе началась всероссийская Парусная регата
В Выборгском районе стартовали соревнования по парусному спорту. Фото: Санкт-Петербургский Парусный Союз

В Ленинградской области в Выборгском районе начались соревнования по парусному спорту «Кубок «Порт Приморск».

Так, в Приморске состязания пройдут в период со 2 по 6 июля.

Принять участие во всероссийских соревнованиях решились 130 человек. Многие из них приехали с самых отдаленных уголков России.

Вступить в борьбу за Кубок в заплывах на яхтах и парусных досках собираются представители Ленобласти, Петербурга, Московской, Псковской, Новгородской областей, Республики Башкортостан и Краснодарского края.

Отмечается, что в первый раз такие состязания стартовали в Приморске еще 13 лет назад, в 2008 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что петербургские велосипедисты привязали к спинам резиновых женщин и отправились на пробег.

выборгский район ленобласти ленобласть парусная регата соревнования


 

Новости партнеров
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
В Мурино девушка смогла отбиться от насильника
В Мурино девушка смогла отбиться от насильника
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Россиян предупредили, что сельдерей и петрушка могут быть опасны
Россиян предупредили, что сельдерей и петрушка могут быть опасны
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россия запретила: с Украины больше не привезут мороженое и макароны
В Эрмитаже заявили, что фан-зона на Дворцовой площади не отвечает традициям ...
В Выборгском районе началась всероссийская Парусная регата
Больше часа 17 спасателей тушили пожар на Садовой
Среди белого дня хромой мужчина забрал себе чужую собаку на улице Академика ...
В Петербурге начнут производить «ЭпиВакКорону»
Возле Первого меда в Петербурге поставили рефрижератор для тел
В Пулково задержали пять авиарейсов 3 июля