Рядом с Пискаревским проспектом вверх тормашками лежит «Ситроен»

Рядом с Пискаревским проспектом вверх тормашками лежит &#171;Ситроен&#187;
В Красногвардейском районе замечен перевертыш. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Красногвардейском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль лежит перевернутым на крыше. Об этом сообщается 3 июля утром в социальных сетях «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, в Красногвардейском районе Северной столицы на внешнем кольце, располагавшимся между Пискаревским проспектом и районом Девяткино на правой полосе после аварии находится автомобиль такси. На левой же лежит «Ситроен».

В данный момент информации о пострадавших не поступало. При этом на месте происшествия уже работают спасатели.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что произошло дорожно-транспортное происшествие на проспекте Стачек. Там с открытым багажником стоит «Опель», а где-то рядом красуется маршрутка.

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