Маленькая синяя машинка так напугала легковушка, что последняя улетела в кусты на Русановской

Из-за ДТП на Русановской был снесен светофор. Фото: pixabay

Из-за ДТП на Русановской был снесен светофор. Фото: pixabay

В Петербурге в Невском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие. Без столкновения легковушка отправила другой автомобиль в кусты.

Как сообщается в «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга», в Невском районе Северной столицы произошла авария.

Небольшая по размерам синяя легковушка не стала пропускать встречный поток. Затем же решила повернуть с Октябрьской набережной на Русановскую улицу. Таким образом автомобиль бесконтактно отправил другую машину в кусты.

Помимо авто, еще был поврежден светофор.

В данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие после происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что мусоровоз зацепил провода и снес светофоры на Аларчином мосту. Сообщалось, что движение по Аларчиному мосту на некоторое время перекрывали.