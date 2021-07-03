Маленькая синяя машинка так напугала легковушка, что последняя улетела в кусты на Русановской

В Петербурге в Невском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие. Без столкновения легковушка отправила другой автомобиль в кусты.
Как сообщается в «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга», в Невском районе Северной столицы произошла авария.
Небольшая по размерам синяя легковушка не стала пропускать встречный поток. Затем же решила повернуть с Октябрьской набережной на Русановскую улицу. Таким образом автомобиль бесконтактно отправил другую машину в кусты.
Помимо авто, еще был поврежден светофор.
В данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие после происшествия.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что мусоровоз зацепил провода и снес светофоры на Аларчином мосту. Сообщалось, что движение по Аларчиному мосту на некоторое время перекрывали.