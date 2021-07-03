Маленькая синяя машинка так напугала легковушка, что последняя улетела в кусты на Русановской

Маленькая синяя машинка так напугала легковушка, что последняя улетела в кусты на Русановской
Из-за ДТП на Русановской был снесен светофор. Фото: pixabay

В Петербурге в Невском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие. Без столкновения легковушка отправила другой автомобиль в кусты.

Как сообщается в «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга», в Невском районе Северной столицы произошла авария.

Небольшая по размерам синяя легковушка не стала пропускать встречный поток. Затем же решила повернуть с Октябрьской набережной на Русановскую улицу. Таким образом автомобиль бесконтактно отправил другую машину в кусты.

Помимо авто, еще был поврежден светофор.

В данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие после происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что мусоровоз зацепил провода и снес светофоры на Аларчином мосту. Сообщалось, что движение по Аларчиному мосту на некоторое время перекрывали.

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