Петербуржец с балкона дома на Добровольцев обстрелял детский сад

Петербуржец с балкона дома на Добровольцев обстрелял детский сад
Подозреваемый в стрельбе по детскому саду задержан. Фото: Pixabay

Отмечается, что стрелявший с пневматическим пистолетом уже задержан.

В Петербурге в Красносельском районе города мужчина решил направить на детский сад пневматический пистолет и выстрелить порядка 20 раз. Об этом сообщает 78.ru 2 июля, ссылаясь на источник в полиции.

Так, в отдел полиции обратилась 66-летняя жительница Петербурга. Она рассказала, что некий мужчина в восемь утра устроил стрельбу с балкона своей квартиры в доме на улице Добровольцев.

Нарушитель не меньше 20 раз выстрелил в сторону детского сада.

Правоохранительные органы с места случившегося забрали пневматический пистолет, пять металлических шариков на улице и еще 12 — в квартире.

В этот же день похожего на стрелка мужчину задержали у его же дома. Им оказался 28-летний петербуржец.

Отмечается, что ранее подозреваемый не был судим. Теперь он находится в отделе полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что мужчина устроил стрельбу по прохожим с детьми на проспекте Ветеранов.

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