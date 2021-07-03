Петербуржец с балкона дома на Добровольцев обстрелял детский сад

Подозреваемый в стрельбе по детскому саду задержан. Фото: Pixabay

Подозреваемый в стрельбе по детскому саду задержан. Фото: Pixabay

Отмечается, что стрелявший с пневматическим пистолетом уже задержан.

В Петербурге в Красносельском районе города мужчина решил направить на детский сад пневматический пистолет и выстрелить порядка 20 раз. Об этом сообщает 78.ru 2 июля, ссылаясь на источник в полиции.

Так, в отдел полиции обратилась 66-летняя жительница Петербурга. Она рассказала, что некий мужчина в восемь утра устроил стрельбу с балкона своей квартиры в доме на улице Добровольцев.

Нарушитель не меньше 20 раз выстрелил в сторону детского сада.

Правоохранительные органы с места случившегося забрали пневматический пистолет, пять металлических шариков на улице и еще 12 — в квартире.

В этот же день похожего на стрелка мужчину задержали у его же дома. Им оказался 28-летний петербуржец.

Отмечается, что ранее подозреваемый не был судим. Теперь он находится в отделе полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что мужчина устроил стрельбу по прохожим с детьми на проспекте Ветеранов.