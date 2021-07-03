Автоледи на «Мерседесе» устроила аварию на Ивана Черных: женщину экстренно госпитализировали

В Петербурге Кировском районе города произошло ужасающее дорожно-транспортное происшествие, в результате которого женщине понадобилась срочная госпитализация.
Серьезная авария на юге Северной столицы обернулась для женщины травмами. Об этом 3 июля сообщает ГУ МВД по городу.
В данный момент неизвестно, в каком состоянии находится потерпевшая.
Так, в Кировском районе случилось ДТП при участии «Мерседеса» и «Форда» в котором пострадала 44-летняя женщина
Женщина за рулем «Мерседеса» вылетела на перекресток улицы Ивана Черных и Сивкова переулка. Затем она врезалась в проезжавший по главной дороге «Форд».
Виновницу аварию пришлось экстренно госпитализировать в одну из ближайших больниц города. О ее состоянии пока ничего не известно.
Отмечается, что пешеходы каким-то чудом не пострадали.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что на трассе «Нева» произошла авария с участием фуры. Госпитализированы три женщины.