Уткин считает, что вопрос об отставке Черчесова уже решен

Уткин считает, что вопрос об отставке Черчесова уже решен
Василий Уткин. Фото: Baltphoto, Михаил Киреев

Спортивный комментатор Василий Уткин считает главного тренера сборной России Станислава Черчесова в скором времени отправят в отставку.

«Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решен. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию. До своих высказываний он был тренер ЧМ-2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации. Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе», — написал он в своем Telegram-канале.

По итогам группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная России заняла последнее место в группе B и вылетела из турнира. В матчах группового этапа сборная России проиграла Бельгии (0:3), уступила Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что биатлонист заявил, что главному тренеру сборной России по футболу стоит оставить свой пост и дать дорогу молодым. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выложил в Сети открытое письмо, которое обращено к тренеру российской сборной Станиславу Черчесову.

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