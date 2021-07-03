Автобус загорелся на Старо-Петергофском шоссе

Автобус загорелся на Старо-Петергофском шоссе
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В субботу, 3 июля, автобус задымился днем прямо на проезжей части в Адмиралтейском районе Петербурга.

По словам очевидцев, инцидент произошел на Старо-Петергофском проспекте у Валаамского подворья, сообщает «Мегаполис».

Автобус, который ехал в сторону площади Стачек загорелся перед перекрестком с Нарвским проспектом. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции.

Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Мурино жалуются на последствия пожара, вспыхнувшего на одной из строек. Клубы дыма видны из Всеволожска.

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