Появились подробности пожара в автобусе в Адмиралтейском районе

В субботу, 3 июля, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На пересечении Старо-Петергофского проспекта и Нарвского проспекта загорелся автобус.

Сообщение о пожаре поступило в 13:05. В автобусе происходило горение в моторном отсеке, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 13:54. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Мурино жалуются на последствия пожара, вспыхнувшего на одной из строек. Клубы дыма видны из Всеволожска.