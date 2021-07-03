Появились подробности пожара в автобусе в Адмиралтейском районе

Появились подробности пожара в автобусе в Адмиралтейском районе
Спасатели ликвидировали огонь. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В субботу, 3 июля, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На пересечении Старо-Петергофского проспекта и Нарвского проспекта загорелся автобус.

Сообщение о пожаре поступило в 13:05. В автобусе происходило горение в моторном отсеке, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 13:54. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Мурино жалуются на последствия пожара, вспыхнувшего на одной из строек. Клубы дыма видны из Всеволожска.

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