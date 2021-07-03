Три иномарки столкнулись на КАД

В субботу, 3 июля, на внешней стороне КАД столкнулись три автомобиля.

На проезжей части не смогли разъехаться Renault Duster, Volkswagen и Ford.

«Рено Дастер, Фольксваген и Форд столкнулись на внешней стороне КАД , рядом со съездом на Мурино», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, последствия аварии уже устранили.

«Ехал час назад, машин не было, только мусор на полосе из битых фар», — пишут участники дорожного движения.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке проспектов Луначарского и Художников произошло ДТП с двумя легковыми авто. К месту происшествия прибыли сотрудники реанимации, скорой помощи, полиции и МЧС.