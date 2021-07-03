На набережной Обводного канала загорелось заброшенное здание

В субботу, 3 июля, во Фрунзенском районе произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 16:49. Возгорание произошло на набережной Обводного канала дом 64 корпус 1,

«В неэксплуатируемом здании происходит горение на кровле на площади 15 кв. метров», — сообщили в ГУ МЧС по городу.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 18 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Мурино жалуются на последствия пожара, вспыхнувшего на одной из строек. Клубы дыма видны из Всеволожска.