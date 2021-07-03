В Ростовской области две девочки погибли от нехватки воздуха в машине

В Ростовской области две девочки погибли от нехватки воздуха в машине
Спасти детей не удалось. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ростовской области две маленькие девочки погибли от нехватки воздуха в раскаленном легковом автомобилей. Одной девочке было 3 года, второй — 1 год и 8 месяцев.

Как сообщает портал DonDay.ru, все случилось в субботу днем, 3 июля, в поселке Глубокий в Каменском районе. Две девочки играли во дворе и решили залезть в припаркованную «Ладу», но выбраться наружу уже не смогли.

Спустя некоторое время родители нашли малышек и вызвали бригаду, но спасти детей не удалось. По данным портала, девочки погибли от жары в машине, которая нагрелась из-за жаркого солнца.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из горящего гаража в Гатчинском районе достали тело женщины.

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