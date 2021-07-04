В Петербурге пьяная девушка пыталась выбраться из рук мужчины, чтобы изувечить автомобиль

В Петербурге пьяная девушка пыталась выбраться из рук мужчины, чтобы изувечить автомобиль
Девушка на проспекте Косыгина пытается добраться до машины, чтобы избить ее. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Красногвардейской районе шла ожесточенная борьба, только вот неясно то ли мужчины с девушкой, то ли девушки с зеркалом автомобиля.

Как сообщается в социальных сетях «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», в Красногвардейской районе Северной столицы во дворе дома 27 на проспекте Косыгина была замечена не совсем трезвая пара.

Молодой человек и женщина в течение длительного времени пребывали во дворе, поэтому их удалось заснять на камеру очевидцу происходящего.

На видео заметно, как сильно желает девушка в нетрезвом виде добраться до припаркованного автомобиля.

Однако ее знакомый изо всех сил сдерживает ее. Хотя в какой-то момент она вырывается из рук мужчины и пытается оторвать боковое зеркало машины. Затем же пара расходится.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что пьяный мужчина с травматом устроил дебош в баре на Просвещения.

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