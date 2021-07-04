Хэппи энд: в Петербурге ободранную собаку передали хозяйке

Не всегда подобные истории заканчиваются хорошо, однако этому псу точно повезло родиться под счастливой звездой.

Как сообщают в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», пса нашли на Троицком мосту рядом с будкой «аудиоэкскурсия».

Собаку, по всей видимости, сбили. Она лежала с ободранным боком, но живая. При этом, на хвостатом был ошейник, в связи с чем был сделан вывод, что собака домашняя и ее разыскивают хозяева.

Оказалось, что владелица пса уже расклеивала объявления о пропаже и жаловалась в специализированной группе по поиску животных об убежавшей собаке.

Через некоторое время, судя по комментариям в Сети, собаке удалось воссоединиться с близкими. Более того, сообщалось, что питомец уже ехал вместе с хозяевами в ветеринарную клинику.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что среди белого дня хромой мужчина забрал себе чужую собаку на улице Академика Бойкова.