В метро Петербурга от удивления очевидцы открывали рты: по вагону скакали две девушки в подгузниках

В петербургском метро две девушки были в подгузниках. Фото: pixabay

В петербургском метро две девушки были в подгузниках. Фото: pixabay

В Петербурге в вагоне метрополитена горожан неприятно удивили две полуголые девушки, на которых надеты были футболки и подгузники.

Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Девушки надели на себя подгузники и принялись скакать по вагону метро. При этом обе снимали себя на видео.

Такой необычный «перформанс» мало кого обрадовал, очевидцы смотрели на девушек в недоумении и удивлении.

Они в непристойном виде гонялись из стороны в сторону и снимали друг друга на телефоны.

Причина, по которой гражданки разделись и обрядились в подгузники — неизвестна. Одна из версий, желание стать популярными в TikTok.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что появился новый тренд в социальных сетях. Теперь подростки массово скручивают колпачки с колес автомобилей.