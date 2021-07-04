В метро Петербурга от удивления очевидцы открывали рты: по вагону скакали две девушки в подгузниках

В Петербурге в вагоне метрополитена горожан неприятно удивили две полуголые девушки, на которых надеты были футболки и подгузники.
Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Девушки надели на себя подгузники и принялись скакать по вагону метро. При этом обе снимали себя на видео.
Такой необычный «перформанс» мало кого обрадовал, очевидцы смотрели на девушек в недоумении и удивлении.
Они в непристойном виде гонялись из стороны в сторону и снимали друг друга на телефоны.
Причина, по которой гражданки разделись и обрядились в подгузники — неизвестна. Одна из версий, желание стать популярными в TikTok.
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