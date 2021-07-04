Двое с монтировками подъехали к бару в Киришах: мужчины бросились избивать

В Ленинградской области в городе Кириши двое мужчин, в руках которых были монтировки, избили посетителей бара.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в данный момент неизвестно, что же натворили пострадавшие за что их так изувечили.

Потасовка случилась ночью с 3 на 4 июля возле бара. Так, примерно в час ночи к магазину-бару на Волховской набережной подъехала машина. Из нее выбежали двое мужчин с монтировками в руках и начали избивать стоящих людей.

Отмечается, что владелец данного транспортное средства уже установлен, его разыскивают. Сейчас выясняются все подробности случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге мужчина избил кипятильником своего сокамерника до смерти.