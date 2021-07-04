В Анапе закрылся отель, хозяйка которого обматерила клиенток

В Анапе закрылась гостиница, где произошел скандал между хозяйкой и клиентками.

Об этом сообщает РИА «Новости». Журналисты обратили внимание на страницу в Instagram, которая принадлежит хозяйке гостиницы. Там появились публикации, в которых сообщается, что гостиница закрылась. Также владелица просит у подписчиков совета, так найти работу.