В Анапе закрылся отель, хозяйка которого обматерила клиенток

В Анапе закрылся отель, хозяйка которого обматерила клиенток
Там появились публикации, в которых сообщается, что гостиница закрылась. Фото: скрин omvd_anapa в Instagram
В Анапе закрылась гостиница, где произошел скандал между хозяйкой и клиентками.
Об этом сообщает РИА «Новости». Журналисты обратили внимание на страницу в Instagram, которая принадлежит хозяйке гостиницы. Там появились публикации, в которых сообщается, что гостиница закрылась. Также владелица просит у подписчиков совета, так найти работу.
Ранее она оказалась в центре скандала. В интернете опубликовали видео, на котором женщина с матами объясняет клиенткам, что жаловаться на нее бесполезно, потому что она «всем платит». Владелица отеля объяснила свое поведение плохим отношением к ЛГБТ, к которому, по ее словам, принадлежат гости.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ради отпуска на курортах Краснодарского края — в Сочи и Анапе — пройти вакцинацию от коронавируса готовы всего 3% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса.
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