Петербургский врач рассказал, кто не получит медотвод для вакцинации от коронавируса

Медотвод не выдается, если у человека с ревматическим заболеванием нет высокой активности иммуновоспалительного процесса, и он не получает лекарства. Фото: pixabay

Медотвод не выдается, если у человека с ревматическим заболеванием нет высокой активности иммуновоспалительного процесса, и он не получает лекарства. Фото: pixabay

Врач-ревматолог Северной столицы Вадим Мазуров объяснил, когда аутоиммунные болезни не являются противопоказаниями для прививки от COVID-19. Эти заболевания могут стать причиной медотвода только тогда, когда находятся в прогрессирующей стадии.

Медотвод не выдается, если у человека с ревматическим заболеванием нет высокой активности иммуновоспалительного процесса, и он не получает лекарства. Тогда, отметил Мазуров, прививка даже рекомендована. Об этом сообщает «Piter.TV».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус мутировал и стал похож на сезонную простуду. COVID-19 из-за мутации стал маскироваться под ОРВИ, основные симптомы теперь боль в горле, насморк, диарея, а вот потеря обоняния отошла на задний план. Специалист объяснил, что теперь основные симптомы боль в горле, насморк, кишечные расстройства, а потеря обоняния ушла на второй план.