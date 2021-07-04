Легковушка всмятку: ДТП спровоцировало пробку на КАД в Петербурге

Легковушка всмятку: ДТП спровоцировало пробку на КАД в Петербурге
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 4 июля, на 26-м километре внутреннего кольца Петербургской КАД произошло серьезное ДТП. В аварию попали легковушка и грузовик.

Дорожный инцидент произошел сегодня вечером. ДТП спровоцировало пробку на внутренней стороне КАД. В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что легковой автомобиль сильно помят. На место аварии прибыли скорая и реанимация.

«Серьезная авария на 26-м километре внутренней стороны КАД собрала пробку. В левом ряду смятая легковушка, на обочине стоит грузовичок. Люди помогают пострадавшим. Две скорые, две реанимации и пожарные на месте. Пробка увеличивается», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Благодатной и Московского произошло сразу два ДТП. Участниками аварий стали легковые автомобили и трамвай.

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