Две легковушки и мотоцикл столкнулись на автодороге А-114

В воскресенье, 4 июля, на 482 км автодороги А-114 «Вологда — Новая Ладога» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и мотоцикла.
В результате аварии пострадали водитель мотоцикла и пассажир автомобиля Lada.
«Спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога оказали помощь пострадавшим и передали сотрудникам скорой помощи», — сообщили в группе в соцсети «ВКонтакте» «Аварийно-спасательная служба ЛО».
В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как асфальте лежит пострадавший мужчина.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Благодатной и Московского произошло сразу два ДТП. Участниками аварий стали легковые автомобили и трамвай.