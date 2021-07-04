Александр Тихонов: Черчесову нужно не позориться и подать в отставку

Александр Тихонов: Черчесову нужно не позориться и подать в отставку
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов .Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов должен уйти в отставку после провала на Евро-2020.

«Самое страшное, что Черчесов сказал, что не считает свою работу неудовлетворительной. Но из четырех возможных мест нельзя занять пятое, чтобы выступить еще хуже. Думаю, что совесть и чувство долга у него потеряны напрочь. Успех на прошлом чемпионате мира вскружил и ему, и отдельным игрокам голову, хотя надо признать, что у нас была самая легкая группа, а в игре с испанцами не обошлось без везения. Черчесову нужно просто подать в отставку и не позориться, чтобы его физиономию больше никто не видел», — сообщается на официальном сайте Александра Тихонова.

По итогам группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная России заняла последнее место в группе B и вылетела из турнира. В матчах группового этапа сборная России проиграла Бельгии (0:3), уступила Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что биатлонист заявил, что главному тренеру сборной России по футболу стоит оставить свой пост и дать дорогу молодым. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выложил в Сети открытое письмо, которое обращено к тренеру российской сборной Станиславу Черчесову.

александр тихонов Евро 2020 станислав черчесов


 

Новости партнеров
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на "Алых парусах"
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Скончался руководитель московского театра
Скончался руководитель московского театра "Ромэн" Николай Сличенко
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Инфекционист не исключил введение локдауна из-за ситуации с коронавирусом в ...
Александр Тихонов: Черчесову нужно не позориться и подать в отставку
При стрельбе в Техасе пострадали восемь человек
Стало известно, когда Беглов проведет прямую линию с петербуржцами
Из реки Вьюн достали тело утонувшего мужчины
Две легковушки и мотоцикл столкнулись на автодороге А-114
Певица МакSим до сих пор не пришла в сознание
В Ленобласти ожидается до +30 градусов 5 июля