Александр Тихонов: Черчесову нужно не позориться и подать в отставку

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов должен уйти в отставку после провала на Евро-2020.

«Самое страшное, что Черчесов сказал, что не считает свою работу неудовлетворительной. Но из четырех возможных мест нельзя занять пятое, чтобы выступить еще хуже. Думаю, что совесть и чувство долга у него потеряны напрочь. Успех на прошлом чемпионате мира вскружил и ему, и отдельным игрокам голову, хотя надо признать, что у нас была самая легкая группа, а в игре с испанцами не обошлось без везения. Черчесову нужно просто подать в отставку и не позориться, чтобы его физиономию больше никто не видел», — сообщается на официальном сайте Александра Тихонова.

По итогам группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная России заняла последнее место в группе B и вылетела из турнира. В матчах группового этапа сборная России проиграла Бельгии (0:3), уступила Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что биатлонист заявил, что главному тренеру сборной России по футболу стоит оставить свой пост и дать дорогу молодым. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выложил в Сети открытое письмо, которое обращено к тренеру российской сборной Станиславу Черчесову.