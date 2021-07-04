У петербургских лебедей Руслана и Людмилы появились четыре птенца

У петербургских лебедей Руслана и Людмилы появились четыре птенца
У лебедей-шипунов пополнение. Фото: Скриншот поста Павла Глазкова.

В большом пруду на Пискаревском мемориальном кладбище у лебедей-шипунов родились четыре птенца.

Каждой весной в пруд выпускают поплавать лебедей. Зимой птиц отправляют греться в зоопарк. Эту пару лебедей зовут Руслан и Людмила.

«В прошлом году семья лебедей-шипунов не улетела из Кронштадских плавней, как полагается шипунам в Западную Европу, а осталась у нас зимовать», — сообщил биолог Павел Глазков на странице «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пруду поселилась новая семейная пара –Елисей и Любава. В Карпиев пруд Летнего сада сегодня, 22 мая, вернулись лебеди. Их привезли погостить на лето из Ленинградского зоопарка.

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