У петербургских лебедей Руслана и Людмилы появились четыре птенца

В большом пруду на Пискаревском мемориальном кладбище у лебедей-шипунов родились четыре птенца.

Каждой весной в пруд выпускают поплавать лебедей. Зимой птиц отправляют греться в зоопарк. Эту пару лебедей зовут Руслан и Людмила.

«В прошлом году семья лебедей-шипунов не улетела из Кронштадских плавней, как полагается шипунам в Западную Европу, а осталась у нас зимовать», — сообщил биолог Павел Глазков на странице «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пруду поселилась новая семейная пара –Елисей и Любава. В Карпиев пруд Летнего сада сегодня, 22 мая, вернулись лебеди. Их привезли погостить на лето из Ленинградского зоопарка.