На Воронцовском бульваре в Мурино «Яндекс.Драйв» «поторопил» Skoda Kodiaq

Вечером 4 июля на Воронцовском бульваре в Мурино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.
По словам очевидцев, «Яндекс.Драйв» «поторопил» Skoda Kodiaq.
«Прекрасным воскресным вечером на Воронцовском бульваре в городе Мурино Яндекс Драйв слегка поторопил Шкоду Кадиак с разворотом. Стояли почти час и, видимо, проложат», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Благодатной и Московского произошло сразу два ДТП. Участниками аварий стали легковые автомобили и трамвай.