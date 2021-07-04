На Воронцовском бульваре в Мурино «Яндекс.Драйв» «поторопил» Skoda Kodiaq

Вечером 4 июля на Воронцовском бульваре в Мурино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, «Яндекс.Драйв» «поторопил» Skoda Kodiaq.

«Прекрасным воскресным вечером на Воронцовском бульваре в городе Мурино Яндекс Драйв слегка поторопил Шкоду Кадиак с разворотом. Стояли почти час и, видимо, проложат», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Благодатной и Московского произошло сразу два ДТП. Участниками аварий стали легковые автомобили и трамвай.