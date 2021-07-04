Легковушка угодила в забор после ДТП на Гагарина

Легковушка угодила в забор после ДТП на Гагарина
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На пересечении улицы Гагарина и проспекта Орджоникидзе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 4 июля. В результате аварии, одна легковушка врезалась в забор. В машине находились дети. По словам очевидцев, обошлось без жертв.

«ДТП на пересечении Гагарина и Орджоникидзе. В машине были дети, без жертв», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Благодатной и Московского произошло сразу два ДТП. Участниками аварий стали легковые автомобили и трамвай.

авария дтп происшествия


 

Новости партнеров
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели "боль в глазах" мужчины
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В результате ДТП две легковушки оказались на тротуаре на проспекте Тореза
Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от ковида
Эксперт рассказал, как вычислить прослушку по телефону
Турист из России утонул в Гагре во время шторма
Легковушка угодила в забор после ДТП на Гагарина
На Воронцовском бульваре в Мурино «Яндекс.Драйв» «поторопил» Skoda Kodiaq
Главный инфекционист США заявил, что штамм «дельта» «более смертоносный»
Билан жестко ответил Покровскому