Легковушка угодила в забор после ДТП на Гагарина

На пересечении улицы Гагарина и проспекта Орджоникидзе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 4 июля. В результате аварии, одна легковушка врезалась в забор. В машине находились дети. По словам очевидцев, обошлось без жертв.

«ДТП на пересечении Гагарина и Орджоникидзе. В машине были дети, без жертв», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Благодатной и Московского произошло сразу два ДТП. Участниками аварий стали легковые автомобили и трамвай.