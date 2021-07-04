В результате ДТП две легковушки оказались на тротуаре на проспекте Тореза

В ночь на 5 июля на проспекте Тореза произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

«Обе машины вылетели с перекрестка на проспекте Тореза 38», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что две машины вылетели на тротуар.

На место происшествия прибыли полиция и скорая. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Благодатной и Московского произошло сразу два ДТП. Участниками аварий стали легковые автомобили и трамвай.