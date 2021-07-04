В результате ДТП две легковушки оказались на тротуаре на проспекте Тореза

В результате ДТП две легковушки оказались на тротуаре на проспекте Тореза
Место происшествия. Фото: / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

В ночь на 5 июля на проспекте Тореза произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

«Обе машины вылетели с перекрестка на проспекте Тореза 38», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что две машины вылетели на тротуар.

На место происшествия прибыли полиция и скорая. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Благодатной и Московского произошло сразу два ДТП. Участниками аварий стали легковые автомобили и трамвай.

авария дтп происшествия


 

Новости партнеров
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели "боль в глазах" мужчины
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В результате ДТП две легковушки оказались на тротуаре на проспекте Тореза
Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от ковида
Эксперт рассказал, как вычислить прослушку по телефону
Турист из России утонул в Гагре во время шторма
Легковушка угодила в забор после ДТП на Гагарина
На Воронцовском бульваре в Мурино «Яндекс.Драйв» «поторопил» Skoda Kodiaq
Главный инфекционист США заявил, что штамм «дельта» «более смертоносный»
Билан жестко ответил Покровскому