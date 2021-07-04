В Петербурге девочка оказалась в больнице после падения с пандуса

В Петербурге девочка оказалась в больнице после падения с пандуса
Девочку госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Калининском районе Петербурге семилетняя девочка попала в больницу после падения с 4-метрового пандуса.

Все произошло у дома №17 по улице Верности. По предварительным данным, ребенок играл с ровесниками и по неосторожности упал с пандуса, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Девочку госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ребенок в возрасте 1 года и 8 месяцев выпал из окна пятого этажа дома в Сланцах. Малыш оперся на москитную сетку, падение оказалось смертельным. Трагический инцидент случился в пятницу, 25 июня, в одном из домов на улице Грибоедова.

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