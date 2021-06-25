Оперся на москитную сетку: ребенок погиб после падения из окна пятого этажа в Сланцах

Оперся на москитную сетку: ребенок погиб после падения из окна пятого этажа в Сланцах
Ребенок выпал из окна на пятом этаже. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Ребенок в возрасте 1 года и 8 месяцев выпал из окна пятого этажа дома в Сланцах. Малыш оперся на москитную сетку, падение оказалось смертельным.

Трагический инцидент случился в пятницу, 25 июня, в одном из домов на улице Грибоедова. Ребенок оперся на москитную сетку, установленную в изголовье кровати, в результате чего свалился вниз.

Как сообщила прокуратура Ленобласти, травмы оказались несовместимы с жизнью, ребенок скончался на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Бокситогорске малыш оперся на москитную сетку и выпал из окна. Малышу оказали необходимую медицинскую помощь, поэтому сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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