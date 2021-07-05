Коронавирус выявили у еще 1 828 петербуржцев

Коронавирус выявили у еще 1 828 петербуржцев
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения COVID. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 828 горожан сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, город держится на третьем месте в России по числу новых ковид-больных.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов лидирует Москва, где коронавирус подхватили еще 6 557 человек. Второе место у Подмосковья — 2 651 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 219 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самостоятельное лечение от COVID-19 может быть смертельно опасно, так как это предполагает ускорение мутации коронавируса.

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