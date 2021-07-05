В Петербурге от коронавируса скончались 100 человек

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 100 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 5 июля. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 16 876 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 138 579 человек.

За минувшие сутки в городе выявлено 1 828 инфицированных, за сутки выздоровели 743 человека. В России за указанный период выявили 24 353 новых случая коронавируса в 84 регионах, из которых 13,4% оказались без клинических проявлений болезни.