Стала известна самая вакцинированная страна в мире

В расчетах учитывались препараты, требующие одну или две дозы. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В расчетах учитывались препараты, требующие одну или две дозы. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Объединенные Арабские Эмираты, Республика Сейшельские Острова и Бахрейн возглавили список лидирующих стран по вакцинации населения.

Согласно официальной статистике, в Эмиратах сделали 15,5 млн прививок при населении в 10 млн человек. На Сейшелах вакцинировали около 138 тыс. человек. Население там всего 100 тыс. человек. Население Бахрейна составляет около 1,5 миллиона граждан. Они сделали 2,07 миллиона прививок.

Как сообщил Bloomberg, в ОАЭ на данный момент поставили 15,5 миллиона вакцин, что покрывает потребности 72,1 % населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Омской области объявили вакцинацию от коронавируса обязательной для отдельных категорий жителей.

Напомним, в ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию. Например, в Бурятии привиты должны быть не менее 60% сотрудников в сфере обслуживания, образования и здравоохранения, социальных и культурных учреждений, транспорта, ЖКХ, сферы обслуживания, а также студенты и люди старше 65 лет. Подобные меры действуют в Москве и ряде других регионов.