За июнь первую прививку от COVID сделали на 70% больше петербуржцев

За июнь первую прививку от COVID сделали на 70% больше петербуржцев
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Петербурге за июнь первично привилось от коронавируса на 69,1% больше человек, чем месяцем ранее.

Так, за первый месяц лета в городе первично привили от COVID-19 212 109 человек против 125 442 человека в мае.

Как сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению, если не брать в расчет максимальный показатель июня, то наибольшее число горожан привились от нового вируса в феврале этого года – 180 932 человека.

Напомним, в Северной столице по последним данным коронавирус выявили еще у 1 784 человек. Всего за время пандемии в Петербурге заболел 476 тыс. 452 местных жителя. При этом 454 452 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1 151 за минувшие сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Объединенные Арабские Эмираты, Республика Сейшельские Острова и Бахрейн возглавили список лидирующих стран по вакцинации населения.

вакцинация коронавирусная пандемия новости СПб


 

Новости партнеров
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Скончался руководитель московского театра
Скончался руководитель московского театра "Ромэн" Николай Сличенко
Двое пострадали в
Двое пострадали в "огненном" ДТП под Петербургом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Девять спасателей за десять минут потушили горящий Ford на Большевиков
В Минздраве заявили, что вакцинация «Спутником V» не провоцирует ...
В Петербурге рабочая неделя начнется с 30-градусной жары
Спасатели предупредили петербуржцев о надвигающейся жаре
За июнь первую прививку от COVID сделали на 70% больше петербуржцев
Десять спасателей тушили гараж, вспыхнувший ранним утром на Красной
Стала известна самая вакцинированная страна в мире
В Тихвине несколько суток ищут двоих мужчин, прыгнувших в реку у шлюза