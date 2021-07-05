За июнь первую прививку от COVID сделали на 70% больше петербуржцев

В Петербурге за июнь первично привилось от коронавируса на 69,1% больше человек, чем месяцем ранее.

Так, за первый месяц лета в городе первично привили от COVID-19 212 109 человек против 125 442 человека в мае.

Как сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению, если не брать в расчет максимальный показатель июня, то наибольшее число горожан привились от нового вируса в феврале этого года – 180 932 человека.

Напомним, в Северной столице по последним данным коронавирус выявили еще у 1 784 человек. Всего за время пандемии в Петербурге заболел 476 тыс. 452 местных жителя. При этом 454 452 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1 151 за минувшие сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Объединенные Арабские Эмираты, Республика Сейшельские Острова и Бахрейн возглавили список лидирующих стран по вакцинации населения.