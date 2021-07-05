Добычей домушника в квартире на улице Джона Рида стали украшения и валюта на 1,7 млн рублей

В Невском районе полиция расследует уголовное дело о крупной квартирной краже на улице Джона Рида.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне днем в полицию обратилась хозяйка квартиры на улице Джона Рида, дом 2/1. Она сообщила, что неизвестный проник в квартиру путем подбора ключа и совершил кражу. После его «визита» из квартиры пропали 40 тысяч рублей, 100 долларов, наручные часы «Радо», шесть колец, две пары сережек и жемчужное колье. Заявительница оценила ущерб на 1,74 миллиона рублей.

На месте происшествия полиция изъяла отпечатки пальцев, следы обуви, дверной замок и ключ. Возбуждено уголовное дело о краже.

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