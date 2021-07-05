Стали известны подробности смерти пенсионера после заплыва в бассейне на Пулковском шоссе

Пенсионера нашли без сознания в бассейне в спортклубе "Фитнес Хаус" на Пулковском шоссе, дом 35. Фото: google.maps

Пенсионера нашли без сознания в бассейне в спортклубе "Фитнес Хаус" на Пулковском шоссе, дом 35. Фото: google.maps

У пенсионера, который скончался после заплыва в бассейна на Пулковском шоссе, было высокое давление.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 2 июля в городскую больницу доставили 74-летнего пенсионера. Его нашли без сознания в бассейне в спортклубе «Фитнес Хаус» на Пулковском шоссе, дом 35. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и субдуральное кровоизлияние. Он был в крайне тяжелом состоянии и вскоре скончался в реанимации..

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения на месте происшествия. Выяснилось, что пенсионер потерял сознание сразу после того, как вышел из бассейна. Он упал и в 12:55 ему вызвали скорую. У него было высокое давление — 220/180.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после заплыва в бассейне на Пулковском шоссе скончался пожилой мужчина.