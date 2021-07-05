Петербургская школьница убежала из соццентра, спустившись по простыни из окна

В Московском районе Петербурга полицейские разыскивают школьницу, которая решали убежать из социального центра. Она воспользовалась окном и простынями.

В воскресенье, 4 июля, в отдел полиции поступило заявление от воспитательницы социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Она рассказала, что пропала одна из воспитанниц.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, заявительница добавила, что 12-летняя девочка совершила побег в период с 3:00 по 7:15 утра. Для спуска со второго этажа она использовала простыню.

Ранее несовершеннолетняя не уходила. Также она не попадалась в поле зрения правоохранителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге школьница, отравившаяся алкоголем, сбежала из больницы. Позже выяснилось, что девочка находилась в федеральном розыске из-за того, что она сбежала и пропала без вести.