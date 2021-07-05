Жителей Парголово напугал окровавленный мужчина, разгуливающий с монтировкой

Жителей Парголово напугал окровавленный мужчина, разгуливающий с монтировкой
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Петербурга местных жителей напугал окровавленный мужчина, который разгуливал по улице с монтировкой.

В ночь на понедельник, 5 июля, в отдел полиции обратились местные жители. Мужчина разгуливал по улице 1-го мая в Парголово. На вид ему около сорока лет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители доставили горожанина в отдел для установления личности и дальнейшего разбирательства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Парголово достали из воды утопленника. 25-летний мужчина отправился купаться в пруду «Шапка Наполеона» и утонул.

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