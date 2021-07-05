Площадь пожара в ангаре в Сестрорецке достигла 840 квадратных метров

Во время пожара обрушилось 750 "квадратов" кровли цеха и пилорамы. Фото: ГУ МЧС по СПб

Во время пожара обрушилось 750 "квадратов" кровли цеха и пилорамы. Фото: ГУ МЧС по СПб

Ранг пожара в Курортном районе снизили до первого номера. Площадь горения достигла уже 840 квадратных метров.

По информации главного управления МЧС по Петербургу, в 10:30 спасатели снизили ранг пожара в Сестрорецке до № 1БИС. Сведения о пострадавших пока не поступали.

На данный момент площадь пожара составляет 840 квадратных метров: в цехе горит 450 квадратных метров, на пилораме — 300, в пристройке — 90. Во время пожара обрушилось 750 «квадратов» кровли цеха и пилорамы.

О пожаре на Аэродромной улице, дом 15 стало известно в 9 часов утра. Возгорание началось в цехе по деревообработке. В 9:43 пожару был присвоен второй ранг. На месте происшествия работают 47 человек личного состава с привлечением 12 единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в ангаре на Аэродромной тушат 17 спасателей, ранг 2-БИС.