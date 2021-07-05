Пожар в ангаре на Аэродромной тушат 17 спасателей, ранг

Пожар в ангаре на Аэродромной тушат 17 спасателей, ранг
Спасатели тушат пожар на Аэродромной улице. Фото: google.maps

В Курортном районе Петербурга спасатели тушат пожар в ангаре. Пожару присвоили ранг 2-БИС.

Возгорание случилось в понедельник, 5 июля, на улице Аэродномная, 15, в Сестрорецке. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 9:17. К месту происшествия оперативно выехали 17 сотрудников на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, по предварительной информации, происходит горение в ангаре. Ранг был присвоен пожару в 9:28 из-за угрозы распространения огня, в 9:41 ранг повысили.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девять спасателей за десять минут потушили горящий Ford на Большевиков.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб спасатели


 

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