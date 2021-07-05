Девять спасателей за десять минут потушили горящий Ford на Большевиков

Девять спасателей за десять минут потушили горящий Ford на Большевиков
Автомобиль находился на парковке. Фото: скриншот google.maps

В Невском районе Петербурга минувшей ночью спасатели тушили легковой автомобиль. Машины находилась на парковке гипермаркета.

Возгорание случилось в ночь на понедельник, 5 июля, рядом с гипермаркетом «Окей» на проспекте Большевиков, дом №10, корпус 1. В дежурную часть обратились местные жители, заметившие горящий автомобиль.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, к месту ЧП оперативно выехали девять спасателей на двух спецмашинах. Они справились с огнем к 00:58. В автомобиле марки Ford обгорел моторный отсек.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десять спасателей тушили гараж, вспыхнувший ранним утром на Красной. Огонь охватил постройку размером 3х6 метров.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пожар спасатели


 

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