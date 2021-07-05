Десять спасателей тушили гараж, вспыхнувший ранним утром на Красной

Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили гараж.

Возгорание случилось в понедельник, 5 июля, в доме №48 по адресу Красная улица, №48. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 6:54. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, огонь охватил гараж размером 3х6 метров.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина пострадал при квартирном пожаре на Петроградской стороне. Его осмотрели и приняли решение о госпитализации. Что именно с ним, не говорится.