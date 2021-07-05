Водитель джипа утроил ралли на пляже в Ленобласти

Водитель джипа утроил ралли на пляже в Ленобласти
Джип рассекал по пляжу. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Ломоносовском районе Ленобласти водитель внедорожника выехал прямо на пляж и стал разъезжать среди загорающих.

Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что серебристая иномарка рассекает по пляжу, лихо огибая всех отдыхающих.

По словам пользователей, на просьбу перестать ездить около воды, водитель заявил, что загорающие находятся не на пляже, а на землях Министерства обороны РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном инциденте на пляже. К отдыхающим у воды петербуржцам причалил десантный корабль на воздушной подушке.

Ломоносовский район пляж


 

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