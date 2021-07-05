Суд в Петербурге запретил аниме «Акира»

Суд в Петербурге запретил аниме &#171;Акира&#187;
Так информация может нанести вред здоровью и психике детей. Фото: pixabay.com

Суд в Северной столице запретил к распространению аниме «Акира» про сверхчеловека, который якобы спасёт Японию. В нём использовалось 24 кадра в секунду. Суд вынес решение по административному иску прокурора.

Так информация может нанести вред здоровью и психике детей. Суд требования административного истца удовлетворил. Запретили и ссылку на «Эльфийскую песнь». Еще одно решение вынесли о запрете очередных ссылок на «Токийский гуль» и «Тетрадь смерти». Об этом сообщает Объединённая пресс-служба Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Витебском проспекте в Петербурге водитель легковушки протаранил бордюр и сбежал. Дорожный инцидент случился ранним утром в понедельник, 5 июля, на Витебском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

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