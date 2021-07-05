Торговый центр «Родео Драйв» эвакуировали из-за короткого замыкания

Торговый центр &#171;Родео Драйв&#187; эвакуировали из-за короткого замыкания
ТРК "Родео Драйв" эвакуировали. Фото: google.maps

В Калининском районе Петербурга посетителей и персонал торгово-развлекательного комплекса «Родео Драйв» вывели на улицу из-за короткого замыкания.

По информации пресс-службы городского управления МЧС, в час дня 5 июля оперативные службы получили сообщение о пожаре. Все произошло в ТРК «Родео Драйв» на проспекте Культуры, дом 1.

В электрощите случилось короткое замыкание, но обошлось без возгорания. Всех посетителей и сотрудников «Родео Драйва» в экстренном порядке эвакуировали на улицу. Предварительно, никто не пострадал.

На месте происшествия от МЧС работали 32 человека личного состава с привлечением шести единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посетителей «Меги Дыбенко» снова эвакуируют.

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