Умер генконсул Турции в Санкт-Петербурге

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о смерти генерального консула страны в Северной столице Мехмета Ферхана Йорулмаза.

«Сегодня скончался наш уважаемый коллега», — заявил глава МИД Турции в Twitter.

Он выразил соболезнование семье Йорулмаза и выложил фотографию генерального консула Турции Петербурга.

Йорулмаз скончался в возрасте 57 лет. Его назначили генконсулом Турции в Северной столице осенью прощлого года. Причину смерти Йорулмаза пока не называют.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 12 июля разрешили полеты в Турцию еще из 13 городов. Оперштаб по борьбе с COVID-19 принял решение с 12 июля увеличить число российских городов, из которых возобновляются полеты в Турцию. Так с этого числа будут возможны полеты в Измир. С 12 июля этого года российские и турецкие авиакомпании смогут летать из 45 международных аэропортов России