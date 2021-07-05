с 12 июля разрешили полеты в Турцию еще из 13 городов

с 12 июля разрешили полеты в Турцию еще из 13 городов
С 12 июля этого года российские и турецкие авиакомпании смогут летать из 45 международных аэропортов России. Фото: Пресс-служба аэропорта

Оперштаб по борьбе с COVID-19 принял решение с 12 июля увеличить число российских городов, из которых возобновляются полеты в Турцию. Так с этого числа будут возможны полеты в Измир.

С 12 июля этого года российские и турецкие авиакомпании смогут летать из 45 международных аэропортов России, в том числе из Белгорода, Барнаула, Воронежа, Волгограда, Калуги, Липецка, Краснодара, Нальчика, Саратова, Оренбурга, Сочи, Южно-Сахалинска и Тюмени . Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Моргенштерн оказался под капельницей в Турции. Рэпер Моргенштерн в четвертый день своего медового месяца в Турции попал под капельницу из-за солнечного удара. При этом, по его словам, поездка подарила ему много счастья и эмоций. Об этом событии он написал у себя в Instagram.

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