Моргенштерн оказался под капельницей в Турции

Моргенштерн оказался под капельницей в Турции
Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн в четвертый день своего медового месяца в Турции попал под капельницу из-за солнечного удара.

При этом, по его словам, поездка подарила ему много счастья и эмоций.

«Маленький отрывочек из медового месяца. Что могу сказать? Столько счастья и эмоций не было за всю жизнь, реально. Даже время на телефон тратить не хочется. Закончилось все, как всегда капельницей», — написал он в Instagram.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рэпер Моргенштерн поделился подробностями личной жизни в рамках интервью с Данилой Поперечным. Артист подтвердил, что не живет вместе со своей девушкой и будущей женой Диларой. Он заверил, что они счастливы быть друг у друга, несмотря на расстоянии.

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