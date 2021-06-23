Моргенштерн заявил, что не живет со своей будущей супругой

Моргенштерн заявил, что не живет со своей будущей супругой
Рэпер Моргенштерн. Фото: скриншот Instagram

Рэпер заверил, что им не обязательно постоянно быть вместе.

Рэпер Моргенштерн поделился подробностями личной жизни в рамках интервью с Данилой Поперечным. Артист подтвердил, что не живет вместе со своей девушкой и будущей женой Диларой. Он заверил, что они счастливы быть друг у друга, несмотря на расстоянии.

Моргенштерн отметил, что они с Диларой многое пережили вместе и он ни к кому не испытывал подобных крепких чувств. Он считает, что моногамия вполне возможна – рэпер хотел бы быть с избранницей всю жизнь.

Артист объяснил, что не хочет жить с кем-то, так как привык к одиночеству и человек в доме будет мешать писать музыку. Он также заверил, что в скором времени купит огромный дом, где они с Диларой будут жить вместе и при этом не мешать друг другу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что недовольному Моргенштерну объяснили процедуру подсчета голосов на премии Муз-ТВ.

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